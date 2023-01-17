Крахмалёва (Степаненко) Александра Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти30.08.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Рождение ребёнка
1905
Сын: Крахмалев Василий Иванович
Отец ребёнка: Крахмалёв Иван Михайлович
Рождение ребёнка
27.08.1906
Дочь: Туманова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Крахмалёв Иван Михайлович
Волгоградская область, Палласовский район, хутор Упрямовка
Рождение ребёнка
28.04.1908
Сын: Крахмалев Николай Иванович
Отец ребёнка: Крахмалёв Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Петченко Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Крахмалёв Иван Михайлович
Рождение ребёнка
26.04.1912
Дочь: Рябоконова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Крахмалёв Иван Михайлович
Волгоградская область, Палласовский район, с. Упрямовка
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Крахмалева Анна (Нюра) Ивановна
Отец ребёнка: Крахмалёв Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Крахмалева Александра Ивановна
Отец ребёнка: Крахмалёв Иван Михайлович
Рождение ребёнка
16.09.1924
Дочь: Диденко Анна Ивановна
Отец ребёнка: Крахмалёв Иван Михайлович
Кайсацкое, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.08.1951
Ленинское, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область