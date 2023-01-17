Крахмалёва (Степаненко) Александра Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крахмалёва (Степаненко) Александра Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

30.08.1951

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Степаненко Семён Дмитриевич

Мать: Степаненко Ольга Даниловна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Крахмалев Василий Иванович

Отец ребёнка: Крахмалёв Иван Михайлович

Рождение ребёнка
27.08.1906

Дочь: Туманова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Крахмалёв Иван Михайлович

Волгоградская область, Палласовский район, хутор Упрямовка
Рождение ребёнка
28.04.1908

Сын: Крахмалев Николай Иванович

Отец ребёнка: Крахмалёв Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Петченко Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Крахмалёв Иван Михайлович

Рождение ребёнка
26.04.1912

Дочь: Рябоконова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Крахмалёв Иван Михайлович

Волгоградская область, Палласовский район, с. Упрямовка
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Крахмалева Анна (Нюра) Ивановна

Отец ребёнка: Крахмалёв Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Крахмалева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Крахмалёв Иван Михайлович

Рождение ребёнка
16.09.1924

Дочь: Диденко Анна Ивановна

Отец ребёнка: Крахмалёв Иван Михайлович

Кайсацкое, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крахмалёв Иван Михайлович

Смерть
30.08.1951
Ленинское, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
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