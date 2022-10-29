Степаненко Ольга Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1868
Дата смертиПосле 1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Крахмалёва Александра Семёновна
Отец ребёнка: Степаненко Семён Дмитриевич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Богатырёва Анна Семёновна
Отец ребёнка: Степаненко Семён Дмитриевич
Рождение ребёнка
До 1905
Сын: Степаненко Пётр Семёнович
Отец ребёнка: Степаненко Семён Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1886