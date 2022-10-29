Степаненко Ольга Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степаненко Ольга Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1868

Дата смерти

После 1886

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Крахмалёва Александра Семёновна

Отец ребёнка: Степаненко Семён Дмитриевич

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Богатырёва Анна Семёновна

Отец ребёнка: Степаненко Семён Дмитриевич

Рождение ребёнка
До 1905

Сын: Степаненко Пётр Семёнович

Отец ребёнка: Степаненко Семён Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степаненко Семён Дмитриевич

Смерть
После 1886
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