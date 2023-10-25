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Иванов Елисей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1905

Жена: Иванова Агрипина (Гарпина)

г. Белореченск, Краснодарского края
Рождение ребёнка
23.02.1906

Дочь: Татьяна Елисеевна

Мать ребёнка: Иванова Агрипина (Гарпина)

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Феврония Елисеевна

Мать ребёнка: Иванова Агрипина (Гарпина)

Рождение ребёнка
14.02.1915

Дочь: Галина (Агафья) Елисеевна

Мать ребёнка: Иванова Агрипина (Гарпина)

Рождение ребёнка
22.03.1922

Сын: Иванов Демьян Елисеевич

Мать ребёнка: Иванова Агрипина (Гарпина)

Рождение ребёнка
24.11.1924

Сын: Иванов Роман Елисеевич

Мать ребёнка: Иванова Агрипина (Гарпина)

г. Белореченск, Краснодарского края
Смерть
1941
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