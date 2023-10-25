Иванов Елисей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1905
г. Белореченск, Краснодарского края
Рождение ребёнка
23.02.1906
Дочь: Татьяна Елисеевна
Мать ребёнка: Иванова Агрипина (Гарпина)
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Феврония Елисеевна
Мать ребёнка: Иванова Агрипина (Гарпина)
Рождение ребёнка
14.02.1915
Дочь: Галина (Агафья) Елисеевна
Мать ребёнка: Иванова Агрипина (Гарпина)
Рождение ребёнка
22.03.1922
Мать ребёнка: Иванова Агрипина (Гарпина)
Рождение ребёнка
24.11.1924
Мать ребёнка: Иванова Агрипина (Гарпина)
г. Белореченск, Краснодарского края
Смерть
1941