Иванова Агрипина (Гарпина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Агрипина (Гарпина)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Неизвестно неизвестно

Мать: не указана

Бракосочетание
1905

Муж: Иванов Елисей

г. Белореченск, Краснодарского края
Рождение ребёнка
23.02.1906

Дочь: Татьяна Елисеевна

Отец ребёнка: Иванов Елисей

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Феврония Елисеевна

Отец ребёнка: Иванов Елисей

Рождение ребёнка
14.02.1915

Дочь: Галина (Агафья) Елисеевна

Отец ребёнка: Иванов Елисей

Рождение ребёнка
22.03.1922

Сын: Иванов Демьян Елисеевич

Отец ребёнка: Иванов Елисей

Рождение ребёнка
24.11.1924

Сын: Иванов Роман Елисеевич

Отец ребёнка: Иванов Елисей

г. Белореченск, Краснодарского края
Смерть
1930
г. Белореченск, Краснодарского края
Похороны
Неизвестно
станица Белореченская
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