Иванова Агрипина (Гарпина)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1930
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Неизвестно неизвестно
Бракосочетание
1905
Муж: Иванов Елисей
г. Белореченск, Краснодарского края
Рождение ребёнка
23.02.1906
Дочь: Татьяна Елисеевна
Отец ребёнка: Иванов Елисей
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Феврония Елисеевна
Отец ребёнка: Иванов Елисей
Рождение ребёнка
14.02.1915
Дочь: Галина (Агафья) Елисеевна
Отец ребёнка: Иванов Елисей
Рождение ребёнка
22.03.1922
Отец ребёнка: Иванов Елисей
Рождение ребёнка
24.11.1924
Отец ребёнка: Иванов Елисей
г. Белореченск, Краснодарского края
Смерть
1930
г. Белореченск, Краснодарского края
Похороны
Неизвестно
станица Белореченская