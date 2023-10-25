Иванов Роман Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Роман Елисеевич

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Место рождения

г. Белореченск, Краснодарского края

Дата рождения

24.11.1924

Дата смерти

10.09.1982

Пол

Мужской

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1924

Отец: Иванов Елисей

Мать: Иванова Агрипина (Гарпина)

г. Белореченск, Краснодарского края
Военная награда
14.06.1944
121 пласт. полк 1 Украинского фронта
Медаль «За боевые заслуги»
Рождение ребёнка
09.05.1947

Сын: Иванов Борис Романович

Мать ребёнка: Иванова Пелагея Демьяновна

г. Майкоп, Краснодарского края
Рождение ребёнка
04.09.1949

Сын: Иванов Петр Романович

Мать ребёнка: Иванова Пелагея Демьяновна

г. Белореченск, Краснодарского края
Рождение ребёнка
07.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Пелагея Демьяновна

г. Белореченск, Краснодарского края
Рождение ребёнка
18.02.1957

Дочь: Лунева Анна Романовна

Мать ребёнка: Иванова Пелагея Демьяновна

г. Белореченск, Краснодарского края
Развод
Неизвестно

Жена: Иванова Пелагея Демьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Пелагея Демьяновна

г. Майкоп, Краснодарского края
Смерть
10.09.1982
г. Белореченск, Краснодарского края
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
станица Белореченская
в некоторых документах его отчество Алексеевич
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