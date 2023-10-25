Иванов Роман Елисеевич
Место рожденияг. Белореченск, Краснодарского края
Дата рождения24.11.1924
Дата смерти10.09.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1924
Отец: Иванов Елисей
г. Белореченск, Краснодарского края
Военная награда
14.06.1944
121 пласт. полк 1 Украинского фронта
Медаль «За боевые заслуги»
Рождение ребёнка
09.05.1947
Мать ребёнка: Иванова Пелагея Демьяновна
г. Майкоп, Краснодарского края
Рождение ребёнка
04.09.1949
Мать ребёнка: Иванова Пелагея Демьяновна
г. Белореченск, Краснодарского края
Рождение ребёнка
07.12.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Пелагея Демьяновна
г. Белореченск, Краснодарского края
Рождение ребёнка
18.02.1957
Дочь: Лунева Анна Романовна
Мать ребёнка: Иванова Пелагея Демьяновна
г. Белореченск, Краснодарского края
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
г. Майкоп, Краснодарского края
Смерть
10.09.1982
г. Белореченск, Краснодарского края
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
станица Белореченская
в некоторых документах его отчество Алексеевич