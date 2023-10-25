(Гладкова (Подорожная) (Иванова)) Галина (Агафья) Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гладкова (Подорожная) (Иванова)) Галина (Агафья) Елисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1915

Дата смерти

22.04.1994

Пол

Женский

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1915

Отец: Иванов Елисей

Мать: Иванова Агрипина (Гарпина)

Рождение ребёнка
25.11.1937

Дочь: Любовь Александровна

Отец ребёнка: Подорожный Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладков Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подорожный Роман Александрович

Отец ребёнка: Подорожный Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подорожный Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подорожный Александр Васильевич

Смерть
22.04.1994
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