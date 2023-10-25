(Гладкова (Подорожная) (Иванова)) Галина (Агафья) Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1915
Дата смерти22.04.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1915
Отец: Иванов Елисей
Рождение ребёнка
25.11.1937
Дочь: Любовь Александровна
Отец ребёнка: Подорожный Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гладков Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подорожный Роман Александрович
Отец ребёнка: Подорожный Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.04.1994