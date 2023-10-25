(Пышкова (Иванова)) Феврония Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пышкова (Иванова)) Феврония Елисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Иванов Елисей

Мать: Иванова Агрипина (Гарпина)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пышков Степан

Отец ребёнка: Пышков Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Пышков Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пышков Филипп Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пышков Филипп Васильевич

Смерть
Неизвестно
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