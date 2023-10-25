(Пышкова (Иванова)) Феврония Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Иванов Елисей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пышков Степан
Отец ребёнка: Пышков Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Пышков Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пышков Филипп Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно