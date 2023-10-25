(Купина (Иванова)) Татьяна Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1906
Дата смерти11.10.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1906
Отец: Иванов Елисей
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Купин Савелий
Рождение ребёнка
16.08.1935
Дочь: Лидия (Мария) Савельевна
Отец ребёнка: Купин Савелий
Рождение ребёнка
30.11.1937
Рождение ребёнка
06.03.1945
Рождение ребёнка
Около 22.10.1946
Отец ребёнка: Купин Савелий
г. Майкоп, Краснодарского края
Рождение ребёнка
19.10.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Купин Савелий
Смерть
11.10.1965