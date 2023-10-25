(Купина (Иванова)) Татьяна Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Купина (Иванова)) Татьяна Елисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1906

Дата смерти

11.10.1965

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

1908 г.р.

Дети

1927 г.р.
1935 г.р.
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Около 1946 г.р.
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Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1906

Отец: Иванов Елисей

Мать: Иванова Агрипина (Гарпина)

Рождение ребёнка
1927

Сын: Купин Алексей Савельевич

Отец ребёнка: Купин Савелий

Рождение ребёнка
16.08.1935

Дочь: Лидия (Мария) Савельевна

Отец ребёнка: Купин Савелий

Рождение ребёнка
30.11.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Купин Савелий

Рождение ребёнка
06.03.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Купин Савелий

Рождение ребёнка
Около 22.10.1946

Сын: Купин Яков Савельевич

Отец ребёнка: Купин Савелий

г. Майкоп, Краснодарского края
Рождение ребёнка
19.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Купин Савелий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Купин Савелий

Смерть
11.10.1965
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