Родионова (Романова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова (Романова) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1938

Дата смерти

05.02.2022

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1938

Отец: Романов Иван Григорьевич

Мать: Романова Федосья Михайловна

Бракосочетание
01.02.1958

Муж: Родионов Павел Захарович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родионов Павел Захарович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родионов Павел Захарович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
05.02.2022
Реж, Режевской, Свердловская область
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