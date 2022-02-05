Родионова (Романова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1938
Дата смерти05.02.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1938
Бракосочетание
01.02.1958
Рождение ребёнка
17.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Родионов Павел Захарович
Рождение ребёнка
04.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Родионов Павел Захарович
Смерть
05.02.2022
Реж, Режевской, Свердловская область