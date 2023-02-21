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Родионов Павел Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1932

Дата смерти

28.08.1994

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1932

Отец: Родионов Захар Филатович

Мать: Родионова Антонида Спиридоновна

Бракосочетание
01.02.1958

Жена: Родионова Анна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Родионова Анна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Родионова Анна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
28.08.1994
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