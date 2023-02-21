Родионов Павел Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1932
Дата смерти28.08.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1932
Бракосочетание
01.02.1958
Жена: Родионова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
17.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Родионова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
04.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Родионова Анна Ивановна
Смерть
28.08.1994