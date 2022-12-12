Романова (Долгих) Федосья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Долгих) Федосья Михайловна

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Место рождения

Осинцово, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

08.06.1914

Дата смерти

23.11.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1914

Отец: Долгих Михаил Селиверстович

Мать: Долгих Ульяна Степановна

Осинцово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.11.1938

Дочь: Родионова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Романов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Борис Иванович

Отец ребёнка: Романов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Александр Иванович

Отец ребёнка: Романов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Романов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лягаева Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Романов Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Иван Григорьевич

Смерть
23.11.1990
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