Романова (Долгих) Федосья Михайловна
Место рождения
Дата рождения08.06.1914
Дата смерти23.11.1990
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1914
Рождение ребёнка
06.11.1938
Дочь: Родионова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Романов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Романов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Александр Иванович
Отец ребёнка: Романов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Романов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лягаева Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Романов Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.11.1990