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Романов Иван Григорьевич

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Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

12.11.1912

Дата смерти

23.03.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1912

Отец: Романов Григорий Николаевич

Мать: Романова Елизавета Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.11.1938

Дочь: Родионова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Романова Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Борис Иванович

Мать ребёнка: Романова Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Александр Иванович

Мать ребёнка: Романова Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лягаева Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Романова Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Романова Федосья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Федосья Михайловна

Смерть
23.03.1985
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