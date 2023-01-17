Романов Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения12.11.1912
Дата смерти23.03.1985
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1912
Рождение ребёнка
06.11.1938
Дочь: Родионова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Романова Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Романова Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Александр Иванович
Мать ребёнка: Романова Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лягаева Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Романова Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Романова Федосья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.1985