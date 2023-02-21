Ососков Матвей Филлипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Тычинская Татьяна Матвеевна
Мать ребёнка: Ососкова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Ососкова Мария Ивановна
Орловская область, д.Александровка, Колпнянский район
Рождение ребёнка
17.03.1923
Сын: Ососков Николай Матвеевич
Мать ребёнка: Ососкова Мария Ивановна
Орловская обл.,Колпнянский район,д.Александровка
Рождение ребёнка
02.06.1926
Дочь: Токмакова Валентина Матвеевна
Мать ребёнка: Ососкова Мария Ивановна
д. 1-Е Приютино Колпнянский район Орловская область
Орловская область, д.1-E-Приютино, Колпнянский район
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ососкова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Матвеевна
Мать ребёнка: Ососкова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: умер в 54 от воспаления легких.