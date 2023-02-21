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Ососков Матвей Филлипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Тычинская Татьяна Матвеевна

Мать ребёнка: Ососкова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Ососков Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Ососкова Мария Ивановна

Александровка, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Орловская область, д.Александровка, Колпнянский район
Рождение ребёнка
17.03.1923

Сын: Ососков Николай Матвеевич

Мать ребёнка: Ососкова Мария Ивановна

Александровка, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Орловская обл.,Колпнянский район,д.Александровка
Рождение ребёнка
02.06.1926

Дочь: Токмакова Валентина Матвеевна

Мать ребёнка: Ососкова Мария Ивановна

д. 1-Е Приютино Колпнянский район Орловская область
Орловская область, д.1-E-Приютино, Колпнянский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ососкова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Матвеевна

Мать ребёнка: Ососкова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: умер в 54 от воспаления легких.
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