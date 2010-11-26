Токмакова (Ососкова) Валентина Матвеевна
Место рожденияд. 1-Е Приютино Колпнянский район Орловская область
Дата рождения02.06.1926
Дата смерти26.11.2010
ПолЖенский
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.06.1926
Отец: Ососков Матвей Филлипович
Мать: Ососкова Мария Ивановна
д. 1-Е Приютино Колпнянский район Орловская область
Орловская область, д.1-E-Приютино, Колпнянский район
Бракосочетание
17.07.1947
Рождение ребёнка
05.07.1948
Сын: Токмаков Юрий
Отец ребёнка: Токмаков Михаил Тихонович
Орловская область
Орловская область, Колпнянский р-н, деревня 1я Александровка | Орловская область
Рождение ребёнка
22.05.1950
Дочь: Павлова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Токмаков Михаил Тихонович
Дурнево, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Смерть
26.11.2010
Москва