Токмакова (Ососкова) Валентина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токмакова (Ососкова) Валентина Матвеевна

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Место рождения

д. 1-Е Приютино Колпнянский район Орловская область

Дата рождения

02.06.1926

Дата смерти

26.11.2010

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1926

Отец: Ососков Матвей Филлипович

Мать: Ососкова Мария Ивановна

д. 1-Е Приютино Колпнянский район Орловская область
Орловская область, д.1-E-Приютино, Колпнянский район
Бракосочетание
17.07.1947

Муж: Токмаков Михаил Тихонович

Рождение ребёнка
05.07.1948

Сын: Токмаков Юрий

Отец ребёнка: Токмаков Михаил Тихонович

Орловская область
Орловская область, Колпнянский р-н, деревня 1я Александровка | Орловская область
Рождение ребёнка
22.05.1950

Дочь: Павлова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Токмаков Михаил Тихонович

Дурнево, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Смерть
26.11.2010
Москва
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