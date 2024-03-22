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Ососков Иван Матвеевич

Место рождения

Александровка, Колпнянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

27.07.1943

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

С 1887 по 1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Ососков Матвей Филлипович

Мать: Ососкова Мария Ивановна

Александровка, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Орловская область, д.Александровка, Колпнянский район
Смерть
27.07.1943
Причина смерти: Старшина, погиб в бою
Похороны
Неизвестно
Чувардино, Дмитровский муниципальный район, Орловская область
Орловская обл. Дмитровский р-н, Лубянский с/с, с. Чувардино Братская могила
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