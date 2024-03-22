Ососков Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти27.07.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Ососков Матвей Филлипович
Мать: Ососкова Мария Ивановна
Орловская область, д.Александровка, Колпнянский район
Смерть
27.07.1943
Причина смерти: Старшина, погиб в бою
Похороны
Неизвестно
Чувардино, Дмитровский муниципальный район, Орловская область
Орловская обл. Дмитровский р-н, Лубянский с/с, с. Чувардино Братская могила