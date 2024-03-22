Ососков Николай Матвеевич
Место рождения
Дата рождения17.03.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1923
Отец: Ососков Матвей Филлипович
Мать: Ососкова Мария Ивановна
Орловская обл.,Колпнянский район,д.Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ососков Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ососков Александр Николаевич
Смерть
Неизвестно
г.Винница
Похороны
Неизвестно
Винница