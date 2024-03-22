Ососков Николай Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ососков Николай Матвеевич

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Место рождения

Александровка, Колпнянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

17.03.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1923

Отец: Ососков Матвей Филлипович

Мать: Ососкова Мария Ивановна

Александровка, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Орловская обл.,Колпнянский район,д.Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ососков Виктор Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ососков Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Винница, Вінницька область
г.Винница
Похороны
Неизвестно
Винница, Вінницька область
Винница
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