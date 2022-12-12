Ососкова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ососкова Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.03.1954

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: ?Клавдия

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Тычинская Татьяна Матвеевна

Отец ребёнка: Ососков Матвей Филлипович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Ососков Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Ососков Матвей Филлипович

Александровка, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Орловская область, д.Александровка, Колпнянский район
Рождение ребёнка
17.03.1923

Сын: Ососков Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Ососков Матвей Филлипович

Александровка, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Орловская обл.,Колпнянский район,д.Александровка
Рождение ребёнка
02.06.1926

Дочь: Токмакова Валентина Матвеевна

Отец ребёнка: Ососков Матвей Филлипович

д. 1-Е Приютино Колпнянский район Орловская область
Орловская область, д.1-E-Приютино, Колпнянский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ососков Матвей Филлипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Матвеевна

Отец ребёнка: Ососков Матвей Филлипович

Смерть
18.03.1954
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