Ососкова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.03.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: ?Клавдия
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Тычинская Татьяна Матвеевна
Отец ребёнка: Ососков Матвей Филлипович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Ососков Матвей Филлипович
Орловская область, д.Александровка, Колпнянский район
Рождение ребёнка
17.03.1923
Сын: Ососков Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Ососков Матвей Филлипович
Орловская обл.,Колпнянский район,д.Александровка
Рождение ребёнка
02.06.1926
Дочь: Токмакова Валентина Матвеевна
Отец ребёнка: Ососков Матвей Филлипович
д. 1-Е Приютино Колпнянский район Орловская область
Орловская область, д.1-E-Приютино, Колпнянский район
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Матвеевна
Отец ребёнка: Ососков Матвей Филлипович
Смерть
18.03.1954