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Фурсова Евдокия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

12.01.1890

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Фурсов Андрей Гаврилович

Отец ребёнка: Фурсов Гавриил Евдокимович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.05.1871

Сын: Фурсов Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Фурсов Гавриил Евдокимович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.03.1873

Сын: Фурсов Иван Гаврилович (солдат)

Отец ребёнка: Фурсов Гавриил Евдокимович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.03.1876

Сын: Фурсов Алексей Гаврилович

Отец ребёнка: Фурсов Гавриил Евдокимович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.07.1877

Сын: Фурсов Стефан Гаврилович

Отец ребёнка: Фурсов Гавриил Евдокимович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.11.1879

Дочь: Ускова Екатерина Гавриловна

Отец ребёнка: Фурсов Гавриил Евдокимович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.01.1883

Дочь: Фурсова Татьяна Гавриловна

Отец ребёнка: Фурсов Гавриил Евдокимович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фурсов Гавриил Евдокимович

Смерть
12.01.1890
Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Причина смерти: натурально
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