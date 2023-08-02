Фурсова Евдокия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти12.01.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Фурсов Гавриил Евдокимович
Рождение ребёнка
27.05.1871
Отец ребёнка: Фурсов Гавриил Евдокимович
Рождение ребёнка
22.03.1873
Сын: Фурсов Иван Гаврилович (солдат)
Отец ребёнка: Фурсов Гавриил Евдокимович
Рождение ребёнка
04.03.1876
Сын: Фурсов Алексей Гаврилович
Отец ребёнка: Фурсов Гавриил Евдокимович
Рождение ребёнка
23.07.1877
Отец ребёнка: Фурсов Гавриил Евдокимович
Рождение ребёнка
20.11.1879
Дочь: Ускова Екатерина Гавриловна
Отец ребёнка: Фурсов Гавриил Евдокимович
Рождение ребёнка
05.01.1883
Дочь: Фурсова Татьяна Гавриловна
Отец ребёнка: Фурсов Гавриил Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.01.1890
Причина смерти: натурально