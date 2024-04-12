Фурсова (Фурсова) Татьяна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Фурсова) Татьяна Гавриловна

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

05.01.1883

Дата смерти

11.11.1913

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1883

Отец: Фурсов Гавриил Евдокимович

Мать: Фурсова Евдокия Никитична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
10.11.1902

Муж: Фурсов Андрей Иванович (солдат)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.09.1903

Дочь: Пелагия Андреевна

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Иванович (солдат)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
31.10.1904

Дочь: Матрона Андреевна

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Иванович (солдат)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.02.1906

Сын: Фурсов Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Иванович (солдат)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.09.1909

Дочь: Вера Андреевна

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Иванович (солдат)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.10.1910

Дочь: Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Иванович (солдат)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.01.1912

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Иванович (солдат)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
11.11.1913
Причина смерти: от родов
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