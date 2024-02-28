Фурсов Гавриил Евдокимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Фурсов Евдоким Наумович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
27.05.1871
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
22.03.1873
Сын: Фурсов Иван Гаврилович (солдат)
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
04.03.1876
Сын: Фурсов Алексей Гаврилович
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
23.07.1877
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
20.11.1879
Дочь: Ускова Екатерина Гавриловна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
05.01.1883
Дочь: Фурсова Татьяна Гавриловна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фурсова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно