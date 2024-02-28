Фурсов Гавриил Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсов Гавриил Евдокимович

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Фурсов Евдоким Наумович

Мать: ?

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Фурсов Андрей Гаврилович

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Никитична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.05.1871

Сын: Фурсов Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Никитична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.03.1873

Сын: Фурсов Иван Гаврилович (солдат)

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Никитична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.03.1876

Сын: Фурсов Алексей Гаврилович

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Никитична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.07.1877

Сын: Фурсов Стефан Гаврилович

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Никитична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.11.1879

Дочь: Ускова Екатерина Гавриловна

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Никитична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.01.1883

Дочь: Фурсова Татьяна Гавриловна

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Никитична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова Евдокия Никитична

Смерть
Неизвестно
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