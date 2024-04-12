Фурсов Иван Гаврилович (солдат)
Место рождения
Дата рождения22.03.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1873
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: Фурсова Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
13.07.1899
Дочь: Марина Ивановна
Мать ребёнка: Фурсова Параскева Федоровна
Бракосочетание
22.10.1901
Рождение ребёнка
13.07.1902
Мать ребёнка: Фурсова Надежда Дмитриевна
Рождение ребёнка
30.01.1904
Мать ребёнка: Фурсова Надежда Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.09.1906
Мать ребёнка: Фурсова Надежда Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно