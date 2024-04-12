Фурсова (Горбунова) Надежда Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФурсова (Горбунова) Надежда Дмитриевна

Фурсова (Горбунова) Надежда Дмитриевна

Место рождения

Петровское, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Петровское, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
22.10.1901

Муж: Фурсов Иван Гаврилович (солдат)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.07.1902

Сын: Фурсов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Гаврилович (солдат)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.01.1904

Сын: Фурсов Семен Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Гаврилович (солдат)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.09.1906

Сын: Фурсов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Гаврилович (солдат)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close