сельцо Петровское, сельцо Петровское, Бобровский уезд, Воронежская губерния (на 1859) — Familio

Петровское

Бобровский уезд, Воронежская губерния (на 1859)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бобровский уезд
665Петровское, сц. вл.при колодце.5532274238Церковь православная. Заводы конский, овчарный и кирпичный.

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Пчелиновская волость
Свиридова Митрофана Михайл., Петровское имение.3740владельческая усадьба18
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