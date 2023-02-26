Василиса (Васса) Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1833
Сын: Захарий Иванов
Отец ребёнка: Иван Павлов
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1836
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Иван Павлов
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.07.1839
Сын: Емельян Иванов
Отец ребёнка: Иван Павлов
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.07.1842
Сын: Прокопий Иванов
Отец ребёнка: Иван Павлов
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Павлов
Смерть
Неизвестно