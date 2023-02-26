Василиса (Васса) Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилиса (Васса) Иванова

Василиса (Васса) Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1833

Сын: Захарий Иванов

Отец ребёнка: Иван Павлов

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1836

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Иван Павлов

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.07.1839

Сын: Емельян Иванов

Отец ребёнка: Иван Павлов

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.07.1842

Сын: Прокопий Иванов

Отец ребёнка: Иван Павлов

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Павлов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close