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Прокопий Иванов

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Место рождения

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

09.07.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1804 г.р.

Мать

1810 г.р.

Жена

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1842

Отец: Иван Павлов

Мать: Василиса (Васса) Иванова

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёкла Андреева

Смерть
Неизвестно
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