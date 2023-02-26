Прокопий Иванов
Место рожденияд.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения09.07.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1842
Отец: Иван Павлов
Мать: Василиса (Васса) Иванова
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёкла Андреева
Смерть
Неизвестно