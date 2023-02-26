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Иван Павлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

02.07.1845

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Павел

Мать: ?

Рождение ребёнка
08.09.1833

Сын: Захарий Иванов

Мать ребёнка: Василиса (Васса) Иванова

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
1834
Рождение ребёнка
27.10.1836

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Василиса (Васса) Иванова

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.07.1839

Сын: Емельян Иванов

Мать ребёнка: Василиса (Васса) Иванова

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.07.1842

Сын: Прокопий Иванов

Мать ребёнка: Василиса (Васса) Иванова

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса (Васса) Иванова

Смерть
02.07.1845
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от Натуральной
Похороны
Неизвестно
Слободское кладбище
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