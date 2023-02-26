Иван Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти02.07.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.09.1833
Сын: Захарий Иванов
Мать ребёнка: Василиса (Васса) Иванова
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
1834
Рождение ребёнка
27.10.1836
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Василиса (Васса) Иванова
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.07.1839
Сын: Емельян Иванов
Мать ребёнка: Василиса (Васса) Иванова
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.07.1842
Сын: Прокопий Иванов
Мать ребёнка: Василиса (Васса) Иванова
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса (Васса) Иванова
Смерть
02.07.1845
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от Натуральной
Похороны
Неизвестно
Слободское кладбище