Параскева Иванова
Место рожденияд.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.10.1836
Дата смерти22.12.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1836
Отец: Иван Павлов
Мать: Василиса (Васса) Иванова
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1862
Дочь: Агафия Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Логгинов
д.Володченки Бородинского волостного правления Поречского уезда Смоленской губю
Рождение ребёнка
18.04.1864
Дочь: Александра Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Логгинов
Рождение ребёнка
1868
Сын: Илья Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Логгинов
Рождение ребёнка
18.03.1872
Дочь: ?
Отец ребёнка: Филипп Логгинов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Логгинов
Смерть
22.12.1892
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище