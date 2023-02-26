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Параскева Иванова

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Место рождения

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.10.1836

Дата смерти

22.12.1892

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1836

Отец: Иван Павлов

Мать: Василиса (Васса) Иванова

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1862

Дочь: Агафия Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Логгинов

д.Володченки Бородинского волостного правления Поречского уезда Смоленской губю
Рождение ребёнка
18.04.1864

Дочь: Александра Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Логгинов

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1868

Сын: Илья Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Логгинов

Рождение ребёнка
18.03.1872

Дочь: ?

Отец ребёнка: Филипп Логгинов

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Логгинов

Смерть
22.12.1892
Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище
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