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Емельян Иванов

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Место рождения

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

15.07.1839

Дата смерти

17.12.1908

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1839

Отец: Иван Павлов

Мать: Василиса (Васса) Иванова

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1861

Сын: Никита Емельянов

Мать ребёнка: Параскева Яковлева

д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1863

Сын: Прохор Емельянов

Мать ребёнка: Параскева Яковлева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866

Сын: Семён Емельянов

Мать ребёнка: Параскева Яковлева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Фёкла Емельянова

Мать ребёнка: Параскева Яковлева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1872

Дочь: Параскева Емельянова

Мать ребёнка: Параскева Яковлева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1875

Дочь: Ульяния Емельянова

Мать ребёнка: Параскева Яковлева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.06.1877

Дочь: Акилина Емельянова

Мать ребёнка: Параскева Яковлева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1880

Дочь: Марфа Емельянова

Мать ребёнка: Параскева Яковлева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1883

Дочь: Елена Емельянова

Мать ребёнка: Параскева Яковлева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Яковлева

Смерть
17.12.1908
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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