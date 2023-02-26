Емельян Иванов
Место рожденияд.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения15.07.1839
Дата смерти17.12.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1839
Отец: Иван Павлов
Мать: Василиса (Васса) Иванова
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1861
Сын: Никита Емельянов
Мать ребёнка: Параскева Яковлева
д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1863
Сын: Прохор Емельянов
Мать ребёнка: Параскева Яковлева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866
Сын: Семён Емельянов
Мать ребёнка: Параскева Яковлева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Фёкла Емельянова
Мать ребёнка: Параскева Яковлева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1872
Дочь: Параскева Емельянова
Мать ребёнка: Параскева Яковлева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1875
Дочь: Ульяния Емельянова
Мать ребёнка: Параскева Яковлева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.06.1877
Дочь: Акилина Емельянова
Мать ребёнка: Параскева Яковлева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1880
Дочь: Марфа Емельянова
Мать ребёнка: Параскева Яковлева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1883
Дочь: Елена Емельянова
Мать ребёнка: Параскева Яковлева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Яковлева
Смерть
17.12.1908
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище