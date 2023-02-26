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Никита Емельянов

Место рождения

д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

13.09.1861

Дата смерти

22.09.1861

Пол

Мужской

Отец

1839 г.р.

Мать

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1861

Отец: Емельян Иванов

Мать: Параскева Яковлева

д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.09.1861
д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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