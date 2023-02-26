Никита Емельянов
Место рожденияд.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения13.09.1861
Дата смерти22.09.1861
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1861
Отец: Емельян Иванов
Мать: Параскева Яковлева
д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.09.1861
д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище