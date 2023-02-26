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Марфа Емельянова

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.06.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1839 г.р.

Мать

1837 г.р.

Муж

До 1884 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1880

Отец: Емельян Иванов

Мать: Параскева Яковлева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.12.1902

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Стефанов

Малое Аретово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.12.1904

Сын: Пётр Иванов

Отец ребёнка: Иван Стефанов

Малое Аретово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Стефанов

Смерть
Неизвестно
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