Марфа Емельянова
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.06.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1880
Отец: Емельян Иванов
Мать: Параскева Яковлева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.12.1902
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Стефанов
Рождение ребёнка
17.12.1904
Сын: Пётр Иванов
Отец ребёнка: Иван Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Стефанов
Смерть
Неизвестно