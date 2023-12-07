Иваха (Аландер) Наталья Оттовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иваха (Аландер) Наталья Оттовна

Место рождения

Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край

Дата рождения

04.10.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1878

Отец: Аландер Отто Петрович

Мать: Аландер (Пеньковская) Дарья Ильинична

Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иваха Емельян Гордеевич

Рождение ребёнка
03.05.1897

Сын: Ивах Николай Емельянович

Отец ребёнка: Иваха Емельян Гордеевич

Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
12.10.1898

Дочь: (Иваха) Капиталина Емельяновна

Отец ребёнка: Иваха Емельян Гордеевич

Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
02.02.1904

Дочь: (Ивах) Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Иваха Емельян Гордеевич

Рождение ребёнка
27.04.1913

Дочь: Борисова (Ивах) Тамара Емельяновна

Отец ребёнка: Иваха Емельян Гордеевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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