Иваха (Аландер) Наталья Оттовна
Место рождения
Дата рождения04.10.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1878
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.05.1897
Отец ребёнка: Иваха Емельян Гордеевич
Рождение ребёнка
12.10.1898
Дочь: (Иваха) Капиталина Емельяновна
Отец ребёнка: Иваха Емельян Гордеевич
Рождение ребёнка
02.02.1904
Дочь: (Ивах) Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Иваха Емельян Гордеевич
Рождение ребёнка
27.04.1913
Дочь: Борисова (Ивах) Тамара Емельяновна
Отец ребёнка: Иваха Емельян Гордеевич
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
Неизвестно