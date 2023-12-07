Иваха Емельян Гордеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1867
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.05.1897
Мать ребёнка: Иваха (Аландер) Наталья Оттовна
Рождение ребёнка
12.10.1898
Дочь: (Иваха) Капиталина Емельяновна
Мать ребёнка: Иваха (Аландер) Наталья Оттовна
Рождение ребёнка
02.02.1904
Дочь: (Ивах) Мария Емельяновна
Мать ребёнка: Иваха (Аландер) Наталья Оттовна
Рождение ребёнка
27.04.1913
Дочь: Борисова (Ивах) Тамара Емельяновна
Мать ребёнка: Иваха (Аландер) Наталья Оттовна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
Неизвестно