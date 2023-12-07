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Иваха Емельян Гордеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1867

Отец: Иваха Гордей Иванович

Мать: Иваха Степанида Варфоломеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иваха (Аландер) Наталья Оттовна

Рождение ребёнка
03.05.1897

Сын: Ивах Николай Емельянович

Мать ребёнка: Иваха (Аландер) Наталья Оттовна

Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
12.10.1898

Дочь: (Иваха) Капиталина Емельяновна

Мать ребёнка: Иваха (Аландер) Наталья Оттовна

Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
02.02.1904

Дочь: (Ивах) Мария Емельяновна

Мать ребёнка: Иваха (Аландер) Наталья Оттовна

Рождение ребёнка
27.04.1913

Дочь: Борисова (Ивах) Тамара Емельяновна

Мать ребёнка: Иваха (Аландер) Наталья Оттовна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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