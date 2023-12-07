Иваха Степанида Варфоломеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти19.07.1907
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Варфоломей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Иваха) Василиса Гордеевна
Отец ребёнка: Иваха Гордей Иванович
Рождение ребёнка
20.08.1861
Сын: Иваха Петр Гордеевч
Отец ребёнка: Иваха Гордей Иванович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Боева (Иваха) Анастасия Гордеевна
Отец ребёнка: Иваха Гордей Иванович
Рождение ребёнка
27.07.1867
Отец ребёнка: Иваха Гордей Иванович
Рождение ребёнка
23.03.1871
Отец ребёнка: Иваха Гордей Иванович
Смерть
19.07.1907
Слюдянка, Слюдянский муниципальный район, Иркутская область