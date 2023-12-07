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Иваха Степанида Варфоломеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

19.07.1907

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Варфоломей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иваха Гордей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Иваха) Василиса Гордеевна

Отец ребёнка: Иваха Гордей Иванович

Рождение ребёнка
20.08.1861

Сын: Иваха Петр Гордеевч

Отец ребёнка: Иваха Гордей Иванович

Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Боева (Иваха) Анастасия Гордеевна

Отец ребёнка: Иваха Гордей Иванович

Рождение ребёнка
27.07.1867

Сын: Иваха Емельян Гордеевич

Отец ребёнка: Иваха Гордей Иванович

Рождение ребёнка
23.03.1871

Сын: Иваха Гаврил Гордеевич

Отец ребёнка: Иваха Гордей Иванович

Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Смерть
19.07.1907
Слюдянка, Слюдянский муниципальный район, Иркутская область

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