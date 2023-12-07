(Иваха) Василиса Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иваха) Василиса Гордеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Иваха Гордей Иванович

Мать: Иваха Степанида Варфоломеевна

Рождение ребёнка
23.01.1877

Сын: Иваха Василий Прохорович

Отец ребёнка: не указан

Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
26.01.1879

Сын: Иваха Григорий Петрович

Отец ребёнка: не указан

Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край
вки Братской волости поселенец Николай Артьемьев Шушпанов и мастерового Пермской губернии Алексея Векшина жена Татьяна Антонова
Рождение ребёнка
26.04.1881

Дочь: (Ивахо) Пелагея Петровна

Отец ребёнка: не указан

Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
27.12.1882

Дочь: (Ивахо) Анастасия Петровна

Отец ребёнка: не указан

Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
19.10.1885

Дочь: (Иваха) Параскева Петровна

Отец ребёнка: не указан

Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
01.06.1888

Дочь: Сынченко (Иваха) Клавдия Петровна

Отец ребёнка: не указан

Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
03.03.1891

Сын: Иваха Павел Петрович

Отец ребёнка: не указан

Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
30.12.1893

Дочь: Лавренюк (Иваха) Анисия

Отец ребёнка: не указан

Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
14.10.1895

Дочь: (Иваха) Елизавета

Отец ребёнка: не указан

Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
07.01.1898

Дочь: (Иваха) Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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