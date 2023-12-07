(Иваха) Василиса Гордеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Рождение ребёнка
23.01.1877
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.01.1879
Отец ребёнка: не указан
вки Братской волости поселенец Николай Артьемьев Шушпанов и мастерового Пермской губернии Алексея Векшина жена Татьяна Антонова
Рождение ребёнка
26.04.1881
Дочь: (Ивахо) Пелагея Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.12.1882
Дочь: (Ивахо) Анастасия Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.10.1885
Дочь: (Иваха) Параскева Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.06.1888
Дочь: Сынченко (Иваха) Клавдия Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.03.1891
Сын: Иваха Павел Петрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.12.1893
Дочь: Лавренюк (Иваха) Анисия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.10.1895
Дочь: (Иваха) Елизавета
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.01.1898
Дочь: (Иваха) Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно