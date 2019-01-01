город Слюдянка, город Слюдянка, Слюдянский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Слюдянка

Слюдянский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Слюдянский район
13444Слюдянкагород51°38'103°45'M-48-016

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Слюдянский муниципальный район, Слюдянское городское поселение
25634101001г Слюдянкагород
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