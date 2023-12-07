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Ивах Николай Емельянович

Место рождения

Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край

Дата рождения

03.05.1897

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1897

Отец: Иваха Емельян Гордеевич

Мать: Иваха (Аландер) Наталья Оттовна

Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивах (Шеломенцева) Елизавета Константиновна

Рождение ребёнка
16.10.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ивах (Шеломенцева) Елизавета Константиновна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Смерть
1984
Осиповичи, Осиповичский район, Могилёвская область

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