Ивах Николай Емельянович
Место рождения
Дата рождения03.05.1897
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1897
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ивах (Шеломенцева) Елизавета Константиновна
Чита, город Чита, Забайкальский край
Смерть
1984
Осиповичи, Осиповичский район, Могилёвская область