Аландер (Пеньковская) Дарья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАландер (Пеньковская) Дарья Ильинична

Аландер (Пеньковская) Дарья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

23.03.1898

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каргополова (Аландер) Анна Оттовна

Отец ребёнка: Аландер Отто Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аландер Отто Петрович

Рождение ребёнка
14.06.1875

Дочь: Юницкая (Аландер) Агрипина Оттовна

Отец ребёнка: Аландер Отто Петрович

Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
04.10.1878

Дочь: Иваха (Аландер) Наталья Оттовна

Отец ребёнка: Аландер Отто Петрович

Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
23.07.1882

Сын: Аландер Александр Оттович

Отец ребёнка: Аландер Отто Петрович

Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Смерть
23.03.1898

Мы используем куки для улучшения работы сайта.