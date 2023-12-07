Аландер (Пеньковская) Дарья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти23.03.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каргополова (Аландер) Анна Оттовна
Отец ребёнка: Аландер Отто Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.06.1875
Дочь: Юницкая (Аландер) Агрипина Оттовна
Отец ребёнка: Аландер Отто Петрович
Рождение ребёнка
04.10.1878
Дочь: Иваха (Аландер) Наталья Оттовна
Отец ребёнка: Аландер Отто Петрович
Рождение ребёнка
23.07.1882
Сын: Аландер Александр Оттович
Отец ребёнка: Аландер Отто Петрович
Смерть
23.03.1898