Аландер Отто Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каргополова (Аландер) Анна Оттовна
Мать ребёнка: Аландер (Пеньковская) Дарья Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.06.1875
Дочь: Юницкая (Аландер) Агрипина Оттовна
Мать ребёнка: Аландер (Пеньковская) Дарья Ильинична
Рождение ребёнка
04.10.1878
Дочь: Иваха (Аландер) Наталья Оттовна
Мать ребёнка: Аландер (Пеньковская) Дарья Ильинична
Рождение ребёнка
23.07.1882
Сын: Аландер Александр Оттович
Мать ребёнка: Аландер (Пеньковская) Дарья Ильинична
Смерть
Неизвестно