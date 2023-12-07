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Аландер Отто Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каргополова (Аландер) Анна Оттовна

Мать ребёнка: Аландер (Пеньковская) Дарья Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аландер (Пеньковская) Дарья Ильинична

Рождение ребёнка
14.06.1875

Дочь: Юницкая (Аландер) Агрипина Оттовна

Мать ребёнка: Аландер (Пеньковская) Дарья Ильинична

Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
04.10.1878

Дочь: Иваха (Аландер) Наталья Оттовна

Мать ребёнка: Аландер (Пеньковская) Дарья Ильинична

Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
23.07.1882

Сын: Аландер Александр Оттович

Мать ребёнка: Аландер (Пеньковская) Дарья Ильинична

Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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