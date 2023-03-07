Пётр Максимов
Место рождения
Дата рождения14.01.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1877
Отец: Максим Фокин
Мать: Соломония Парфенова
Рождение ребёнка
13.07.1896
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Анна Арсениева
Рождение ребёнка
13.07.1897
Дочь: Мария Петрова
Мать ребёнка: Анна Арсениева
Бракосочетание
29.10.1897
Жена: Наталья (Савельева)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
31.07.1898
Сын: Евдоким Петров
Мать ребёнка: Наталья (Савельева)
Рождение ребёнка
13.09.1899
Сын: Карнут Петров
Мать ребёнка: Наталья (Савельева)
Рождение ребёнка
1901
Сын: Василий Петров
Мать ребёнка: Наталья (Савельева)
Рождение ребёнка
1904
Сын: Иоанн Петров
Мать ребёнка: Наталья (Савельева)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Арсениева
Смерть
Неизвестно