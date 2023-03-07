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Пётр Максимов

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

14.01.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1877

Отец: Максим Фокин

Мать: Соломония Парфенова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.07.1896

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Анна Арсениева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.07.1897

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: Анна Арсениева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.10.1897

Жена: Наталья (Савельева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
31.07.1898

Сын: Евдоким Петров

Мать ребёнка: Наталья (Савельева)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.09.1899

Сын: Карнут Петров

Мать ребёнка: Наталья (Савельева)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Василий Петров

Мать ребёнка: Наталья (Савельева)

Рождение ребёнка
1904

Сын: Иоанн Петров

Мать ребёнка: Наталья (Савельева)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Арсениева

Смерть
Неизвестно
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