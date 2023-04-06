Максим Фокин
Место рождения
Дата рождения14.08.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Альховиков Фока Ильин
Жена: Соломония Парфенова
Сын: Димитрий Максимов
Мать ребёнка: Соломония Парфенова
Дочь: Пенкина Ефимия Максимова
Мать ребёнка: Соломония Парфенова
Сын: Андрей Максимов
Мать ребёнка: Соломония Парфенова
Сын: Афанасий Максимов
Мать ребёнка: Соломония Парфенова
Сын: Пётр Максимов
Мать ребёнка: Соломония Парфенова
Дочь: Мавра Максимова
Мать ребёнка: Соломония Парфенова
Сын: Ефимий Максимов
Мать ребёнка: Соломония Парфенова
Сын: Корнилий Максимов
Мать ребёнка: Соломония Парфенова
Сын: Роман Максимов
Мать ребёнка: Соломония Парфенова
Дочь: Федора Максимова
Мать ребёнка: Соломония Парфенова
Дочь: Мария Максимова
Мать ребёнка: Соломония Парфенова
Сын: Трофим Максимов
Мать ребёнка: Соломония Парфенова
Сын: Михаил Максимов
Мать ребёнка: Соломония Парфенова
Дочь: Анна Максимова
Мать ребёнка: Соломония Парфенова
Дочь: Анастасия Максимова
Мать ребёнка: Соломония Парфенова