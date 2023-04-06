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Максим Фокин

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

14.08.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1850

Отец: Альховиков Фока Ильин

Мать: Альховикова Татьяна Павлова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.01.1871

Жена: Соломония Парфенова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
08.02.1873

Сын: Димитрий Максимов

Мать ребёнка: Соломония Парфенова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.07.1874

Дочь: Пенкина Ефимия Максимова

Мать ребёнка: Соломония Парфенова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.11.1875

Сын: Андрей Максимов

Мать ребёнка: Соломония Парфенова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.01.1877

Сын: Афанасий Максимов

Мать ребёнка: Соломония Парфенова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.01.1877

Сын: Пётр Максимов

Мать ребёнка: Соломония Парфенова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.04.1879

Дочь: Мавра Максимова

Мать ребёнка: Соломония Парфенова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.10.1880

Сын: Ефимий Максимов

Мать ребёнка: Соломония Парфенова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.09.1882

Сын: Корнилий Максимов

Мать ребёнка: Соломония Парфенова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.11.1884

Сын: Роман Максимов

Мать ребёнка: Соломония Парфенова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.02.1887

Дочь: Федора Максимова

Мать ребёнка: Соломония Парфенова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.02.1887

Дочь: Мария Максимова

Мать ребёнка: Соломония Парфенова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.09.1888

Сын: Трофим Максимов

Мать ребёнка: Соломония Парфенова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1890

Сын: Михаил Максимов

Мать ребёнка: Соломония Парфенова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.01.1893

Дочь: Анна Максимова

Мать ребёнка: Соломония Парфенова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.03.1895

Дочь: Анастасия Максимова

Мать ребёнка: Соломония Парфенова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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