Пенкина Ефимия Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПенкина Ефимия Максимова

Пенкина Ефимия Максимова

avatar

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

06.07.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1874

Отец: Максим Фокин

Мать: Соломония Парфенова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.02.1891

Муж: Пенкин Григорий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.11.1891

Дочь: Екатерина Григорьева

Отец ребёнка: Пенкин Григорий Иванов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.01.1893

Сын: Пенкин Василий Григорьев

Отец ребёнка: Пенкин Григорий Иванов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.07.1894

Сын: Пенкин Илья ст.

Отец ребёнка: Пенкин Григорий Иванов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1895

Дочь: Марфа Григорьева

Отец ребёнка: Пенкин Григорий Иванов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1897

Сын: Пенкин Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Пенкин Григорий Иванов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Мария Григорьева

Отец ребёнка: Пенкин Григорий Иванов

Рождение ребёнка
27.03.1899

Сын: Пенкин Иван Григорьев

Отец ребёнка: Пенкин Григорий Иванов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.11.1900

Сын: Пенкина Михаил Григорьев

Отец ребёнка: Пенкин Григорий Иванов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 18.02.1902

Дочь: Ефросиния Григорьева

Отец ребёнка: Пенкин Григорий Иванов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close