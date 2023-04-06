Пенкина Ефимия Максимова
Место рождения
Дата рождения06.07.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1874
Отец: Максим Фокин
Мать: Соломония Парфенова
Бракосочетание
10.02.1891
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.11.1891
Дочь: Екатерина Григорьева
Отец ребёнка: Пенкин Григорий Иванов
Рождение ребёнка
02.01.1893
Отец ребёнка: Пенкин Григорий Иванов
Рождение ребёнка
15.07.1894
Сын: Пенкин Илья ст.
Отец ребёнка: Пенкин Григорий Иванов
Рождение ребёнка
01.09.1895
Дочь: Марфа Григорьева
Отец ребёнка: Пенкин Григорий Иванов
Рождение ребёнка
19.07.1897
Отец ребёнка: Пенкин Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Мария Григорьева
Отец ребёнка: Пенкин Григорий Иванов
Рождение ребёнка
27.03.1899
Отец ребёнка: Пенкин Григорий Иванов
Рождение ребёнка
02.11.1900
Отец ребёнка: Пенкин Григорий Иванов
Рождение ребёнка
До 18.02.1902
Дочь: Ефросиния Григорьева
Отец ребёнка: Пенкин Григорий Иванов
Смерть
Неизвестно