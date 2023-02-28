Пенкин Григорий Иванов
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.02.1891
Жена: Пенкина Ефимия Максимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.11.1891
Дочь: Екатерина Григорьева
Мать ребёнка: Пенкина Ефимия Максимова
Рождение ребёнка
02.01.1893
Мать ребёнка: Пенкина Ефимия Максимова
Рождение ребёнка
15.07.1894
Сын: Пенкин Илья ст.
Мать ребёнка: Пенкина Ефимия Максимова
Рождение ребёнка
01.09.1895
Дочь: Марфа Григорьева
Мать ребёнка: Пенкина Ефимия Максимова
Рождение ребёнка
19.07.1897
Мать ребёнка: Пенкина Ефимия Максимова
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Мария Григорьева
Мать ребёнка: Пенкина Ефимия Максимова
Рождение ребёнка
27.03.1899
Мать ребёнка: Пенкина Ефимия Максимова
Рождение ребёнка
02.11.1900
Мать ребёнка: Пенкина Ефимия Максимова
Рождение ребёнка
До 18.02.1902
Дочь: Ефросиния Григорьева
Мать ребёнка: Пенкина Ефимия Максимова
Смерть
Неизвестно