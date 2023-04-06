(Березина) Наталья (Савельева)
Место рождения
Дата рождения14.08.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1876
Бракосочетание
29.10.1897
Муж: Пётр Максимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
31.07.1898
Сын: Евдоким Петров
Отец ребёнка: Пётр Максимов
Рождение ребёнка
13.09.1899
Сын: Карнут Петров
Отец ребёнка: Пётр Максимов
Рождение ребёнка
1901
Сын: Василий Петров
Отец ребёнка: Пётр Максимов
Рождение ребёнка
1904
Сын: Иоанн Петров
Отец ребёнка: Пётр Максимов
Смерть
Неизвестно