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(Березина) Наталья (Савельева)

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

14.08.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1876

Отец: Березин Савва Тихонов

Мать: Березина Дария (Домна) (Никифорова)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.10.1897

Муж: Пётр Максимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
31.07.1898

Сын: Евдоким Петров

Отец ребёнка: Пётр Максимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.09.1899

Сын: Карнут Петров

Отец ребёнка: Пётр Максимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Василий Петров

Отец ребёнка: Пётр Максимов

Рождение ребёнка
1904

Сын: Иоанн Петров

Отец ребёнка: Пётр Максимов

Смерть
Неизвестно
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