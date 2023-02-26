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(Чепелкина) Анна Арсениева

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

16.01.1876

Дата смерти

21.07.1897

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1876

Отец: Чепелкин Арсений Евдокимов

Мать: Чепелкина Мария Артемьева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1896

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Пётр Максимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.07.1897

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Пётр Максимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Максимов

Смерть
21.07.1897
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Залесенском кладбище
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