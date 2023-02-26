(Чепелкина) Анна Арсениева
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения16.01.1876
Дата смерти21.07.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1876
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1896
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Пётр Максимов
Рождение ребёнка
13.07.1897
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Пётр Максимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Максимов
Смерть
21.07.1897
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Залесенском кладбище