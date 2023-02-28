Чепелкина (Гурцова) Мария Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепелкина (Гурцова) Мария Артемьева

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

28.03.1852

Дата смерти

03.11.1910

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1852

Отец: Гурцов Артемий Владимиров

Мать: Гурцова Акилина Константинова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1871

Дочь: София Арсениева

Отец ребёнка: Чепелкин Арсений Евдокимов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1873

Сын: Чепелкин Афанасий Арсениев

Отец ребёнка: Чепелкин Арсений Евдокимов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1874

Сын: Чепелкин Емельян Арсениев

Отец ребёнка: Чепелкин Арсений Евдокимов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1876

Дочь: Анна Арсениева

Отец ребёнка: Чепелкин Арсений Евдокимов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1877

Дочь: Лобовкина - Макаренкова Параскева Арсеньева

Отец ребёнка: Чепелкин Арсений Евдокимов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1882

Сын: Чепелкин Демид Арсеньев

Отец ребёнка: Чепелкин Арсений Евдокимов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1885

Дочь: Солдатенкова Фёкла Арсениева

Отец ребёнка: Чепелкин Арсений Евдокимов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.05.1890

Дочь: Ольховикова Елена Арсеньева

Отец ребёнка: Чепелкин Арсений Евдокимов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1893

Дочь: Евдокия Арсениева

Отец ребёнка: Чепелкин Арсений Евдокимов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чепелкин Арсений Евдокимов

Смерть
03.11.1910
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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