Чепелкина (Гурцова) Мария Артемьева
Место рождения
Дата рождения28.03.1852
Дата смерти03.11.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1852
Рождение ребёнка
До 1871
Дочь: София Арсениева
Отец ребёнка: Чепелкин Арсений Евдокимов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1873
Сын: Чепелкин Афанасий Арсениев
Отец ребёнка: Чепелкин Арсений Евдокимов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1874
Сын: Чепелкин Емельян Арсениев
Отец ребёнка: Чепелкин Арсений Евдокимов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1876
Дочь: Анна Арсениева
Отец ребёнка: Чепелкин Арсений Евдокимов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1877
Дочь: Лобовкина - Макаренкова Параскева Арсеньева
Отец ребёнка: Чепелкин Арсений Евдокимов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1882
Отец ребёнка: Чепелкин Арсений Евдокимов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1885
Дочь: Солдатенкова Фёкла Арсениева
Отец ребёнка: Чепелкин Арсений Евдокимов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.05.1890
Дочь: Ольховикова Елена Арсеньева
Отец ребёнка: Чепелкин Арсений Евдокимов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1893
Дочь: Евдокия Арсениева
Отец ребёнка: Чепелкин Арсений Евдокимов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.11.1910
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной