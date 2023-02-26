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Чепелкин Емельян Арсениев

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.08.1874

Дата смерти

01.08.1875

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1874

Отец: Чепелкин Арсений Евдокимов

Мать: Чепелкина Мария Артемьева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.08.1875
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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