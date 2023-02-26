Чепелкин Емельян Арсениев
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.08.1874
Дата смерти01.08.1875
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1874
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.08.1875
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище