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Гурцов Артемий Владимиров

Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1816

Дата смерти

19.02.1887

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Гурцов Владимир Фёдоров

Мать: Гурцова Мария Карпова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.04.1836

Жена: Гурцова Акилина Константинова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
07.06.1839

Сын: Гурцов Фёдор Артемьев

Мать ребёнка: Гурцова Акилина Константинова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.01.1841

Дочь: Яблокова Евгения Артемьева

Мать ребёнка: Гурцова Акилина Константинова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.09.1844

Дочь: Любовь Артемьева

Мать ребёнка: Гурцова Акилина Константинова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.12.1848

Сын: Гурцов Стефан Артемьев

Мать ребёнка: Гурцова Акилина Константинова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.03.1852

Дочь: Чепелкина Мария Артемьева

Мать ребёнка: Гурцова Акилина Константинова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.08.1854

Дочь: Васса Артёмова

Мать ребёнка: Гурцова Акилина Константинова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.08.1857

Дочь: Евдокия Артемова

Мать ребёнка: Гурцова Акилина Константинова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1861

Сын: Гурцов Василий Артемьев

Мать ребёнка: Гурцова Акилина Константинова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
19.02.1887
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
Галискинское кладбище
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