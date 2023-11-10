Гурцов Артемий Владимиров
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти19.02.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Гурцов Владимир Фёдоров
Мать: Гурцова Мария Карпова
Бракосочетание
26.04.1836
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
07.06.1839
Мать ребёнка: Гурцова Акилина Константинова
Рождение ребёнка
19.01.1841
Дочь: Яблокова Евгения Артемьева
Мать ребёнка: Гурцова Акилина Константинова
Рождение ребёнка
16.09.1844
Дочь: Любовь Артемьева
Мать ребёнка: Гурцова Акилина Константинова
Рождение ребёнка
27.12.1848
Мать ребёнка: Гурцова Акилина Константинова
Рождение ребёнка
28.03.1852
Дочь: Чепелкина Мария Артемьева
Мать ребёнка: Гурцова Акилина Константинова
Рождение ребёнка
07.08.1854
Дочь: Васса Артёмова
Мать ребёнка: Гурцова Акилина Константинова
Рождение ребёнка
03.08.1857
Дочь: Евдокия Артемова
Мать ребёнка: Гурцова Акилина Константинова
Рождение ребёнка
06.02.1861
Мать ребёнка: Гурцова Акилина Константинова
Смерть
19.02.1887
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
Галискинское кладбище