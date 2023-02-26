Гурцова Мария Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти03.08.1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Гурцов Артемий Владимиров
Отец ребёнка: Гурцов Владимир Фёдоров
Рождение ребёнка
09.07.1819
Сын: Гурцов Прокопий Владимиров
Отец ребёнка: Гурцов Владимир Фёдоров
Рождение ребёнка
1820
Сын: Гурцов Григорий Владимиров
Отец ребёнка: Гурцов Владимир Фёдоров
Рождение ребёнка
26.07.1822
Дочь: Феврония Владимирова
Отец ребёнка: Гурцов Владимир Фёдоров
Рождение ребёнка
08.10.1824
Отец ребёнка: Гурцов Владимир Фёдоров
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Дарья Владимирова
Отец ребёнка: Гурцов Владимир Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.08.1831
Причина смерти: от холеры | вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище