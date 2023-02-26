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Гурцова Мария Карпова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

03.08.1831

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Гурцов Артемий Владимиров

Отец ребёнка: Гурцов Владимир Фёдоров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.07.1819

Сын: Гурцов Прокопий Владимиров

Отец ребёнка: Гурцов Владимир Фёдоров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1820

Сын: Гурцов Григорий Владимиров

Отец ребёнка: Гурцов Владимир Фёдоров

Рождение ребёнка
26.07.1822

Дочь: Феврония Владимирова

Отец ребёнка: Гурцов Владимир Фёдоров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.10.1824

Сын: Гурцов Филипп Владимиров

Отец ребёнка: Гурцов Владимир Фёдоров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Дарья Владимирова

Отец ребёнка: Гурцов Владимир Фёдоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурцов Владимир Фёдоров

Смерть
03.08.1831
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от холеры | вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
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