Гурцова (Чепелкина) Акилина Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурцова (Чепелкина) Акилина Константинова

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Место рождения

д.Слобода вотчины Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.06.1822

Дата смерти

20.11.1885

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1822

Отец: Чепелкин Константин Дмитриев

Мать: Чепелкина Фёкла Васильева

д.Слобода вотчины Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.04.1836

Муж: Гурцов Артемий Владимиров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
07.06.1839

Сын: Гурцов Фёдор Артемьев

Отец ребёнка: Гурцов Артемий Владимиров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.01.1841

Дочь: Яблокова Евгения Артемьева

Отец ребёнка: Гурцов Артемий Владимиров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.09.1844

Дочь: Любовь Артемьева

Отец ребёнка: Гурцов Артемий Владимиров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.12.1848

Сын: Гурцов Стефан Артемьев

Отец ребёнка: Гурцов Артемий Владимиров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.03.1852

Дочь: Чепелкина Мария Артемьева

Отец ребёнка: Гурцов Артемий Владимиров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.08.1854

Дочь: Васса Артёмова

Отец ребёнка: Гурцов Артемий Владимиров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.08.1857

Дочь: Евдокия Артемова

Отец ребёнка: Гурцов Артемий Владимиров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1861

Сын: Гурцов Василий Артемьев

Отец ребёнка: Гурцов Артемий Владимиров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
20.11.1885
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
Галискинское кладбище
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