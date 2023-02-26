Гурцова (Чепелкина) Акилина Константинова
Место рожденияд.Слобода вотчины Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.06.1822
Дата смерти20.11.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.06.1822
д.Слобода вотчины Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.04.1836
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
07.06.1839
Отец ребёнка: Гурцов Артемий Владимиров
Рождение ребёнка
19.01.1841
Дочь: Яблокова Евгения Артемьева
Отец ребёнка: Гурцов Артемий Владимиров
Рождение ребёнка
16.09.1844
Дочь: Любовь Артемьева
Отец ребёнка: Гурцов Артемий Владимиров
Рождение ребёнка
27.12.1848
Отец ребёнка: Гурцов Артемий Владимиров
Рождение ребёнка
28.03.1852
Дочь: Чепелкина Мария Артемьева
Отец ребёнка: Гурцов Артемий Владимиров
Рождение ребёнка
07.08.1854
Дочь: Васса Артёмова
Отец ребёнка: Гурцов Артемий Владимиров
Рождение ребёнка
03.08.1857
Дочь: Евдокия Артемова
Отец ребёнка: Гурцов Артемий Владимиров
Рождение ребёнка
06.02.1861
Отец ребёнка: Гурцов Артемий Владимиров
Смерть
20.11.1885
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
Галискинское кладбище