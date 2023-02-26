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Ольховикова Елена Арсеньева

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.05.1890

Дата смерти

02.11.1967

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1890

Отец: Чепелкин Арсений Евдокимов

Мать: Чепелкина Мария Артемьева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1911

Сын: Ольховиков Терентий Дмитриевич

Отец ребёнка: Ольховиков Дмитрий (Георгиев)

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
1911

Муж: Ольховиков Дмитрий (Георгиев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
01.11.1913

Сын: Ольховиков Михаил Дмитриев

Отец ребёнка: Ольховиков Дмитрий (Георгиев)

д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1915

Сын: Ольховиков Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Ольховиков Дмитрий (Георгиев)

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1917

Сын: Ольховиков Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Ольховиков Дмитрий (Георгиев)

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
02.11.1967
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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