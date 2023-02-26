Ольховикова Елена Арсеньева
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.05.1890
Дата смерти02.11.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1890
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1911
Сын: Ольховиков Терентий Дмитриевич
Отец ребёнка: Ольховиков Дмитрий (Георгиев)
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
1911
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
01.11.1913
Сын: Ольховиков Михаил Дмитриев
Отец ребёнка: Ольховиков Дмитрий (Георгиев)
д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1915
Сын: Ольховиков Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Ольховиков Дмитрий (Георгиев)
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1917
Сын: Ольховиков Петр Дмитриевич
Отец ребёнка: Ольховиков Дмитрий (Георгиев)
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
02.11.1967
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище